Женский круг — это встреча для женщин в день полнолуния, это пространство для замедления, проживания чувств и соединения с собой через тело, движение и голос. 2 апреля — полнолуние при Солнце в Овне и Луне в Весах. Это время импульса к действию, запуска новых процессов и выхода из внутреннего во внешнее. Встреча посвящена теме движения, чувственности и пробуждения жизненной энергии. Центр круга — вторая чакра (Свадхистана): удовольствие, творчество, телесность, поток. Формат встречи помогает безопасно проживать эмоции, отпускать напряжение и находить внутреннюю опору для новых шагов. В программе: — телесные и танцевальные практики — работа с голосом и звучанием — проживание эмоций через движение — письменные практики и формирование планов — работа с внутренним импульсом и началом действий — совместное звучание и ритм Отдельное внимание уделяется проживанию чувств через тело: через движение, голос и ритм. Это помогает освободить внутреннее пространство и запустить творческую энергию. Растения круга: таволга, вербена, будра. Участницы получат воду, заряженную солнцем и луной. Для тех, кто чувствует потребность замедлиться и услышать себя, хочет лучше понимать свои желания и импульсы, находится в точке выбора или начала нового этапа, стремится прожить накопленные эмоции и отпустить напряжение или ищет поддерживающее женское пространство. Участие даст более глубокий контакт с телом и чувствами, освобождение эмоционального напряжения, ясность в желаниях и внутренних импульсах, доступ к состоянию творчества и энергии, а также ощущение поддержки и принятия в кругу. Ведущие: Александра Статиенко — телесный психолог, преподаватель, мастер гавайского массажа Ломи Ломи Нуи Марина Расходчикова — психолог, психотравматолог, семейный и парный терапевт, арт-терапевт, телесный практик