ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Женский круг

1-й Нагатинский проезд д.11 корп. 3, офис ИКСР

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+

Про событие

Женский круг — это встреча для женщин в день полнолуния, это пространство для замедления, проживания чувств и соединения с собой через тело, движение и голос. 2 апреля — полнолуние при Солнце в Овне и Луне в Весах. Это время импульса к действию, запуска новых процессов и выхода из внутреннего во внешнее. Встреча посвящена теме движения, чувственности и пробуждения жизненной энергии. Центр круга — вторая чакра (Свадхистана): удовольствие, творчество, телесность, поток. Формат встречи помогает безопасно проживать эмоции, отпускать напряжение и находить внутреннюю опору для новых шагов. В программе: — телесные и танцевальные практики — работа с голосом и звучанием — проживание эмоций через движение — письменные практики и формирование планов — работа с внутренним импульсом и началом действий — совместное звучание и ритм Отдельное внимание уделяется проживанию чувств через тело: через движение, голос и ритм. Это помогает освободить внутреннее пространство и запустить творческую энергию. Растения круга: таволга, вербена, будра. Участницы получат воду, заряженную солнцем и луной. Для тех, кто чувствует потребность замедлиться и услышать себя, хочет лучше понимать свои желания и импульсы, находится в точке выбора или начала нового этапа, стремится прожить накопленные эмоции и отпустить напряжение или ищет поддерживающее женское пространство. Участие даст более глубокий контакт с телом и чувствами, освобождение эмоционального напряжения, ясность в желаниях и внутренних импульсах, доступ к состоянию творчества и энергии, а также ощущение поддержки и принятия в кругу. Ведущие: Александра Статиенко — телесный психолог, преподаватель, мастер гавайского массажа Ломи Ломи Нуи Марина Расходчикова — психолог, психотравматолог, семейный и парный терапевт, арт-терапевт, телесный практик

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»
Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»

1200₽

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
Популярное
Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
до

2500₽

Йога-выходные в Завидово
Йога-выходные в Завидово
c
по

от 25000₽

Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
Популярное
Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
до

2555₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста