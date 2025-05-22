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  1. Москва
  2. События

Женский книжный клуб в кафе

Организатор уточнит ближе к мероприятию

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Бесплатно
Возраст 21+
Выставки

Про событие

Обсуждение нового романа Элены Ферранте «Моя гениальная подруга». Роман про зарождение женской дружбы в детстве, про взросление, про первую любовь, ну и, конечно, про итальянский темперамент, который местами и ужасен, и прекрасен одновременно. Это цикл из четырёх книг, на встрече рече участники поговорят о первой. Встреча пройдёт в ресторане с итальянской атмосферой. Место проведения уточним ближе к мероприятию. Это будет в центре Москвы рядом с метро. Как проходят встречи: Участники собираются раз в месяц. Знакомятся, обсуждают книгу, делятся впечатлениями и мыслями. Ведущая направляет обсуждение, задает интересные вопросы и следит, чтобы у каждой участницы было время высказаться. В конце встречи — несколько минут творчества: участницы заполняют небольшой дневник, чтобы сохранить впечатления от книги. Ведущая: Наталья Глубокова. Запись у ведущей в телеграм, количество мест ограничено.

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