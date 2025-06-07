Телесная практика только для женщин, где каждая сможет получить бережную безопасную, наполняющую тактильность, положительные впечатления и огромную пользу для cебя. Кроме самого каддла с его объятиями и прикосновениями, будет несколько телесных психологических практик на: • личные границы • заземление • чувствительность и ощущение своего тела • нахождение опоры и ресурса в теле • гармонизацию внутреннего состояния Это каддл, где девушки могут побыть в особом своем вайбе, на своей волшебной волне. Могут быть любыми без оценок, без осуждений. Это возможность почувствовать поддержку других женщин, побыть среди «подруг». Присоединяйся, если ты — девушка (биологически) и если ты хочешь: • почувствовать паузу, замедление, заземление и глубокое погружение в тело, в себя • убрать «мыслемешалку», снизить тревогу и стресс • получить бережную тактильность: прикосновения, объятия, массаж, поглаживания • мягко поработать с телом, с эмоциями и блоками в теле • поднять ресурс и выйти в состояние счастья, радости, внутренней гармонии • ощутить себя частью сильного женского общества, где есть принятие, поддержка, доверие И всё это в уникальной атмосфере каддла. Будет вводная часть для знакомства и настройки, основная и шеринг в конце. Предупреждение: матками НЕ дышат, токсичная женственность и радфем — тоже мимо. Ценности — это здравый смысл и реальная польза для души, тела и ума. Билет на 2-х подруг — 3600р.