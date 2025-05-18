Pro Woman - это нетворкинг и источник вдохновения для женщин, стремящихся развиваться, обмениваться опытом и находить единомышленниц. Здесь ты сможешь завести новые полезные знакомства, представить свою деятельность и расширить круг общения в атмосфере праздника, яркости и позитива. День начнётся с большого нетворкинга и кофейного рейва, где ты зарядишься энергией под музыкальный сет. После кофе тебя ждут лекции от 8 экспертов, которые расскажут тебе как стать лучшей версией себя. Завершит день душевный музыкально-поэтический концерт от талантливых женщин Москвы. Бонус: на протяжении всего фестиваля будут работать выставка картин и маркет с яркими концептуальными брендами.