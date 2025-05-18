ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Женский фестиваль «Pro Woman»

Мясницкая улица, 13с20

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+
Выставки
Вечеринки
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Pro Woman - это нетворкинг и источник вдохновения для женщин, стремящихся развиваться, обмениваться опытом и находить единомышленниц. Здесь ты сможешь завести новые полезные знакомства, представить свою деятельность и расширить круг общения в атмосфере праздника, яркости и позитива. День начнётся с большого нетворкинга и кофейного рейва, где ты зарядишься энергией под музыкальный сет. После кофе тебя ждут лекции от 8 экспертов, которые расскажут тебе как стать лучшей версией себя. Завершит день душевный музыкально-поэтический концерт от талантливых женщин Москвы. Бонус: на протяжении всего фестиваля будут работать выставка картин и маркет с яркими концептуальными брендами.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»
Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»

1200₽

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста