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Женский дар. Лоскутные послания

Своё Поле, Берсеневская наб. 6, стр.3 подъезд А (Красный Октябрь)

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Завершение:

от 2500₽ до 3500₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное
Мастер-классы
Еда

Про событие

В канун древнего славянского праздника, в разгар зрелого лета, в пространстве Своё Поле на Красном Октябре пройдёт атмосферная презентация книги, вдохновлённой фильмом «Девка-баба: кукла-чародейка». Книга Полины Легостаевой «Женский дар. Лоскутные послания» — это живой рассказ о женщинах, о чувствах, о телесной памяти поколений. 12 кукол-мотанок — 12 архетипов, вплетённых в женский календарь года. Это обережные образы, созданные на основе реальных этнографических исследований. В каждом образе — история, забота и послание в самое сердце читательницы. Этим вечером тебя ждёт: 1. Автор Полина Легостаева читает фрагменты из книги — послания 2. Живая импровизация от мультиинструменталистки и вокалистки Дианы Сол 3. Фрагмент из фильма «Девка-баба: кукла-чародейка» 4. Завершающий мастер-класс по созданию обережной куклы-мотанки с мастером Галиной Винтиной — каждый гость унесёт с собой куклу, сделанную своими руками, с вложенным намерением Об авторах: Полина Легостаева — сценарист, драматург, писатель и поэт, перформер, продюсер. Автор книг стихов и рассказов, сценариев фильмов и мультфильмов. Ведущая литературной мастерской и проводник в творчество. Диана Сол — мультиинструменталистка и вокалистка. Черпает музыкальное вдохновение в аутентичных путешествиях, через знакомство с народами стран мира, их бытом и музыкой. Виктория Лупик — кинопродюсер, основатель кинокомпании «Аннико Филмс». Продюсер фильма «Девка-баба: кукла чародейка» и серии материалов о куклах-мотанках. В стоимость любого билета включены алтайский чай, угощения и самодельный сувенир — лоскутная кукла на память.

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