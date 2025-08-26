В канун древнего славянского праздника, в разгар зрелого лета, в пространстве Своё Поле на Красном Октябре пройдёт атмосферная презентация книги, вдохновлённой фильмом «Девка-баба: кукла-чародейка». Книга Полины Легостаевой «Женский дар. Лоскутные послания» — это живой рассказ о женщинах, о чувствах, о телесной памяти поколений. 12 кукол-мотанок — 12 архетипов, вплетённых в женский календарь года. Это обережные образы, созданные на основе реальных этнографических исследований. В каждом образе — история, забота и послание в самое сердце читательницы. Этим вечером тебя ждёт: 1. Автор Полина Легостаева читает фрагменты из книги — послания 2. Живая импровизация от мультиинструменталистки и вокалистки Дианы Сол 3. Фрагмент из фильма «Девка-баба: кукла-чародейка» 4. Завершающий мастер-класс по созданию обережной куклы-мотанки с мастером Галиной Винтиной — каждый гость унесёт с собой куклу, сделанную своими руками, с вложенным намерением Об авторах: Полина Легостаева — сценарист, драматург, писатель и поэт, перформер, продюсер. Автор книг стихов и рассказов, сценариев фильмов и мультфильмов. Ведущая литературной мастерской и проводник в творчество. Диана Сол — мультиинструменталистка и вокалистка. Черпает музыкальное вдохновение в аутентичных путешествиях, через знакомство с народами стран мира, их бытом и музыкой. Виктория Лупик — кинопродюсер, основатель кинокомпании «Аннико Филмс». Продюсер фильма «Девка-баба: кукла чародейка» и серии материалов о куклах-мотанках. В стоимость любого билета включены алтайский чай, угощения и самодельный сувенир — лоскутная кукла на память.