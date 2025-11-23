Царицам да царевнам на Руси жилось совсем несладко. Коли ты царевна, хоть и живёшь роскошно в тереме, мамки-няньки за тебя всё делают, но выйти можно разве что в церковь, учиться — не принято, развлечений никаких. Жениха такого, чтобы ровня да ещё и православный для царской дочки не найти. Поэтому как 25 лет исполнилось, уже «ненужная», и дорога одна — в монастырь. Если ты царица, но чуть надоела венценосному мужу, ребёнка родить не можешь, овдовела или проступок какой совершила — тоже в монастырь. И чаще всего местом заточения становился именно Новодевичий. Не монастырь, а нескончаемый калейдоскоп трагических судеб царских и великокняжеских жён, дочек и прочих родственниц. Возможно, такое назначение монастыря определилось исторически. Ведь его основатель, Василий III, строил обитель с целью заключить сюда свою неугодную жену Соломонию Сабурову. А дальше понеслось. Звучит очень печально и трагично. Но так ли однозначны эти истории? Для всех ли этих женщин Новодевичий монастырь стал тюрьмой? Или для кого-то оказался избавлением и свободой? ВАЖНО: Экскурсия проходит на территории действующего монастыря, поэтому одежда должна быть адекватной месту. Мужчинам нельзя в шортах, у женщин должны быть закрыты ноги выше колен и плечи. Для того, чтобы было хорошо слышно экскурсовода, прогулка проходит с использованием индивидуальных радиогидов (ты можешь взять с собой обычные проводные наушники с круглым разъёмом или тебе выдадут одноразовые перед экскурсией).