На арт-завтраке ты перенесёшься в Вену начала XX века и проследишь путь Климта — от сына бедного ювелира до лидера «венского модерна». Густав Климт — один из самых загадочных и притягательных художников XX века. Его картины узнаются мгновенно: золотые фоны, затейливые орнаменты, загадочные женские лица и тишина, наполненная страстью. Однако палитра работ художника гораздо шире, чем то, что мы привыкли ассоциировать с ним. За некоторыми полотнами скрываются драматичные истории: скандалы, смерти близких, запреты и бесконечный поиск нового пути в искусстве. Ты узнаешь: — с какой картины начался разлад между ним и Императорской Академией художеств; — почему венские аристократы перестали заказывать портреты у художника, а его новыми заказчиками стали жены венских фабрикантов, с некоторыми из которых у него были интрижки; — откуда на картинах Климта золото и орнаменты; — почему он любил писать обнажённую натуру; — как на художника повлиял импрессионизм, особенно в его пейзажной живописи. Творчество Климта — это история свободы художника, решившего идти против правил, моды и морали. А его женщины — это богини нового времени, которые смотрят на нас сквозь века. О лекторе: Султан Гапизов — искусствовед и преподаватель, кандидат наук, автор блога про искусство и культуру. Сбор гостей в 11:00, начало в 11:30. В стоимость билета включены угощение, чай и вино.