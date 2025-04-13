ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Женщины Чехова

Джаз-клуб Эссе
ул. Пятницкая, дом 27, стр. 3а

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Выставки
Еда

Про событие

Атмосферный вечер в джаз-клубе «esse» от проекта «Культограм». В очень лёгкой интересной форме и не без юмора, конечно, ты узнаешь истории о великой любви и мелких влюблённостях Чехова, о коротких страстных интрижках и длительных романах в эпистолярном жанре. «Свободы хочется и денег. Сидеть бы на палубе, трескать вино и беседовать о литературе, а вечером дамы» Услышишь ответы на вопросы: — Как и каким образом личные отношения с женщинами отражались на литературном творчестве писателя? — Чего боялся Антон Павлович в отношениях с женщинами? — Сколько женщин у него было? — Какие типажи выбирал? — Когда и на ком всё-таки женился и был ли счастлив? Интересно должно быть всем без исключения, ведь сам Антон Павлович говорил: «Женщины без мужского общества блёкнут, а мужчины без женского глупеют». Спикер: Снежана Косарецкая — историк, педагог, гид, организатор авторских культурных туров. В стоимость входит: — увлекательное погружение в мир Чехова — основное блюдо — десерт в стилистике вечера — бокал вина или чай/кофе — репортажная съёмка

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста