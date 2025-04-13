Атмосферный вечер в джаз-клубе «esse» от проекта «Культограм». В очень лёгкой интересной форме и не без юмора, конечно, ты узнаешь истории о великой любви и мелких влюблённостях Чехова, о коротких страстных интрижках и длительных романах в эпистолярном жанре. «Свободы хочется и денег. Сидеть бы на палубе, трескать вино и беседовать о литературе, а вечером дамы» Услышишь ответы на вопросы: — Как и каким образом личные отношения с женщинами отражались на литературном творчестве писателя? — Чего боялся Антон Павлович в отношениях с женщинами? — Сколько женщин у него было? — Какие типажи выбирал? — Когда и на ком всё-таки женился и был ли счастлив? Интересно должно быть всем без исключения, ведь сам Антон Павлович говорил: «Женщины без мужского общества блёкнут, а мужчины без женского глупеют». Спикер: Снежана Косарецкая — историк, педагог, гид, организатор авторских культурных туров. В стоимость входит: — увлекательное погружение в мир Чехова — основное блюдо — десерт в стилистике вечера — бокал вина или чай/кофе — репортажная съёмка