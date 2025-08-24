Спектакль представлен в духе площадного искусства - это постановка по одноименной сказке Карло Гоцци, решенная в жанре «дель арте» - комедии масок. Такие представления давали средневековые артисты уличных театров на площадях итальянских городов. Наш спектакль показывает, каким может быть этот жанр в XXI веке. Режиссер Олег Долин дает комедии масок новую жизнь, возрождая ее в современных условиях и знакомя зрителя с основами сценических традиций. Еще одна отличительная особенность этой постановки — живая музыка. Звучат и классика, и современные романсы, и даже рок.