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Женщина-змея

Театр на Бронной
Малая Бронная улица, 4

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 5500₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Спектакль представлен в духе площадного искусства - это постановка по одноименной сказке Карло Гоцци, решенная в жанре «дель арте» - комедии масок. Такие представления давали средневековые артисты уличных театров на площадях итальянских городов. Наш спектакль показывает, каким может быть этот жанр в XXI веке. Режиссер Олег Долин дает комедии масок новую жизнь, возрождая ее в современных условиях и знакомя зрителя с основами сценических традиций. Еще одна отличительная особенность этой постановки — живая музыка. Звучат и классика, и современные романсы, и даже рок.

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