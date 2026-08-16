Уютный мастер-класс, где ты собственными руками создашь изящную сумку из бусин с нежным атласным мешочком. Такая модель станет эффектным акцентом вечернего образа, стильным аксессуаром для особых случаев или оригинальным подарком, сделанным с душой. Тебе предоставят все необходимые материалы и шаг за шагом проведут тебя через весь процесс создания сумки — от сборки каркаса из бусин до установки атласного мешочка и финальной сборки изделия. В результате ты уйдёшь домой с готовой сумкой, которая будет радовать тебя ещё долгое время. Опыт не нужен — помогут, подскажут и всё покажут. Продолжительность примерное 3,5 часов