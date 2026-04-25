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  1. Москва
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Зеркало-мозаика

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

4800₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Будешь собирать своё зеркало — с кусочками, формами и цветами, которые складываются в красивую мозаику. Это очень медитативный процесс: выбирать детали, подбирать оттенки и постепенно видеть, как рождается цельная работа. На мастер-классе ты: — создашь зеркало с мозаичным оформлением — поработаешь с формой, цветом и композицией — соберёшь вещь, которая украсит пространство и будет радовать каждый день Опыт не нужен, всё покажут и помогут по ходу.

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