Будешь собирать своё зеркало — с кусочками, формами и цветами, которые складываются в красивую мозаику. Это очень медитативный процесс: выбирать детали, подбирать оттенки и постепенно видеть, как рождается цельная работа. На мастер-классе ты: — создашь зеркало с мозаичным оформлением — поработаешь с формой, цветом и композицией — соберёшь вещь, которая украсит пространство и будет радовать каждый день Опыт не нужен, всё покажут и помогут по ходу.