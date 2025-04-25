Zerkalo event w/ Tocadisco
Космодамианская наб., 2
Начало:
Завершение:
от 1499₽ до 3999₽
Возраст 21+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Концерт немецкого исполнителя Tocadisco в концептуальной библиотеке Community. До полуночи команда Community предлагает насладиться концертами, лайвами и различными перформансами, которые происходят в первой половине мероприятия. После полуночи и до полудня начинается самое интересное и увлекательное - иностранные гости и топовые артисты России и столицы помогут насладиться качественной музыкой в компании друзей. Локальную поддержку окажут московские артисты. Library room by Zerkalo Event: SERGEY SEAMAN KIRRU & EMILIO feat Shamray by Percussion Show NATASHA WAX & SONY VIBE SARAB, HUNTER SERGEY MASTEROV SAVIN (Bday set) DAVID PETROS DAVY DI SANA (Live) TONI SIZER SAZHIN Vetra Dance floor: KATAR ASARA UNREAL MIKHAYLOV DAVY DOVA JENYA PLAY CLIM Бронь столов по телефону.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи