Концерт немецкого исполнителя Tocadisco в концептуальной библиотеке Community. До полуночи команда Community предлагает насладиться концертами, лайвами и различными перформансами, которые происходят в первой половине мероприятия. После полуночи и до полудня начинается самое интересное и увлекательное - иностранные гости и топовые артисты России и столицы помогут насладиться качественной музыкой в компании друзей. Локальную поддержку окажут московские артисты. Library room by Zerkalo Event: SERGEY SEAMAN KIRRU & EMILIO feat Shamray by Percussion Show NATASHA WAX & SONY VIBE SARAB, HUNTER SERGEY MASTEROV SAVIN (Bday set) DAVID PETROS DAVY DI SANA (Live) TONI SIZER SAZHIN Vetra Dance floor: KATAR ASARA UNREAL MIKHAYLOV DAVY DOVA JENYA PLAY CLIM Бронь столов по телефону.