ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Зеркало дней

Куб
ул. Тверская, 3, -2 этаж

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 1600₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Экспозиция объединяет натюрморты и объекты художницы Надежды Ягофаровой, созданные с 2020 года по сегодняшний день. Этот проект — напоминание о том, что даже в простых вещах скрыта удивительная, неожиданная красота. Искусство Надежды приглашает зрителя по-новому взглянуть на действительность — без привязки к традиционным правилам композиции и перспективы. Если неторопливо вглядываться в фигуры на полотнах, можно заметить: они словно оживают, движутся. Тонко ощущая пространство через игру цвета, света и формы, художница создает работы, в которых привычные вещи обретают новую глубину и звучание. Выбор натюрморта как основного жанра обусловлен любовью Надежды к декоративно-прикладному искусству. Холст для нее становится местом для эксперимента с формами, фактурами, интенсивностью цвета. Чаще всего объекты в ее работах теряют привычные пропорции. Антикварные предметы, часто появляющиеся в работах Надежды, становятся связующим звеном между разными эпохами. Они переносят зрителя в пространство, где прошлое соединяется с настоящим, и придают композициям атмосферу, в которой время будто замирает.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Айвазовский. Ожившие полотна
Айвазовский. Ожившие полотна
до

1000₽

Сон в музее
Популярное
Сон в музее
до

от 1400₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»
Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»

3500₽

Арт-вечеринка с золотом
Арт-вечеринка с золотом

3900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста