Экспозиция объединяет натюрморты и объекты художницы Надежды Ягофаровой, созданные с 2020 года по сегодняшний день. Этот проект — напоминание о том, что даже в простых вещах скрыта удивительная, неожиданная красота. Искусство Надежды приглашает зрителя по-новому взглянуть на действительность — без привязки к традиционным правилам композиции и перспективы. Если неторопливо вглядываться в фигуры на полотнах, можно заметить: они словно оживают, движутся. Тонко ощущая пространство через игру цвета, света и формы, художница создает работы, в которых привычные вещи обретают новую глубину и звучание. Выбор натюрморта как основного жанра обусловлен любовью Надежды к декоративно-прикладному искусству. Холст для нее становится местом для эксперимента с формами, фактурами, интенсивностью цвета. Чаще всего объекты в ее работах теряют привычные пропорции. Антикварные предметы, часто появляющиеся в работах Надежды, становятся связующим звеном между разными эпохами. Они переносят зрителя в пространство, где прошлое соединяется с настоящим, и придают композициям атмосферу, в которой время будто замирает.