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Это вечер для внимательного слушания, для тишины между звуками и состояния, которое редко возникает в обычном ритме города. От партесных распевов XVII столетия до авангарда XXI века: Чайковский и Рахманинов соседствуют с народной «Дубинушкой». Программа дополнена электронными композициями, соединяющими между собой музыкальные блоки хоровой музыки, что дополнительно позволяет ощутить связь прошлого с настоящим. Вечер начнётся ещё до первой ноты. На входе гостей встретят актёры, залы наполнятся световыми и художественными инсталляциями — постепенное погружение из городского ритма в состояние, когда можно по-настоящему слышать.
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