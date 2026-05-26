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Земля обетованная

Тверской бульвар, 18с1

Начало:

Завершение:

от 6000₽ до 12000₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Это вечер для внимательного слушания, для тишины между звуками и состояния, которое редко возникает в обычном ритме города. От партесных распевов XVII столетия до авангарда XXI века: Чайковский и Рахманинов соседствуют с народной «Дубинушкой». Программа дополнена электронными композициями, соединяющими между собой музыкальные блоки хоровой музыки, что дополнительно позволяет ощутить связь прошлого с настоящим.﻿ Вечер начнётся ещё до первой ноты. На входе гостей встретят актёры, залы наполнятся световыми и художественными инсталляциями — постепенное погружение из городского ритма в состояние, когда можно по-настоящему слышать.

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