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Зелёное кольцо Москвы

м. Ломоносовский проспект

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2200₽
Возраст 12+

Про событие

25 км по зелёным зонам Москвы. Поход не вне Москвы, а внутри — удобно по логистике и, конечно, много интересного на пути. Всё Зелёное кольцо составляет 160 километров, пройдёшь 25 — от Ломоносовского проспекта до Крылатского. Туда: Старт в 10:00 на м. Ломоносовский проспект Обратно: Финиш м. Строгино, ориентировочно в 19 часов Точную информацию о времени, месте и экипировке ты найдёшь в описании мероприятия на сайте организатора по кнопке «Купить билет».

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