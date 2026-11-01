25 км по зелёным зонам Москвы. Поход не вне Москвы, а внутри — удобно по логистике и, конечно, много интересного на пути. Всё Зелёное кольцо составляет 160 километров, пройдёшь 25 — от Ломоносовского проспекта до Крылатского. Туда: Старт в 10:00 на м. Ломоносовский проспект Обратно: Финиш м. Строгино, ориентировочно в 19 часов Точную информацию о времени, месте и экипировке ты найдёшь в описании мероприятия на сайте организатора по кнопке «Купить билет».