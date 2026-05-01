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Полушкинские каменоломни и заброшенный лагерь

Платформа Полушкино, территориальное управление Кубинка

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2200₽
Возраст 12+

Про событие

Увидишь берег Москва-реки, заброшенный лагерь и каменоломни. Что будет в походе. Начнёшь маршрут с пл. Полушкино и сразу отправишься лесными тропами к заброшенному лагерю. Туб я ждёт чистая и пригодная для купания река-Москва. А с подвесного моста можно оценить на панорамный вид. Здесь увидишь острова — материал для непостроенного на Воробьёвых горах Храма Христа Спасителя. На высоком берегу стоит настоящий подмосковный зАмок, которй теперь закрыт трёхметровым забором. Полушкинские каменоломни. Это то место, где когда-то добывали строительный материал для одного очень знаменитого здания Москвы, а сейчас тут водопадик. Участники пройдутся по циркам, где тренируются скалолазы, и посмотрят на причудливые формы, образованные известняковыми породами. Туда Старт на платформе Полушкино в 10.06 (от Белорусского вокзала электричка в 8.43). Обратно В Москве будем ориентировочно в 20:00.

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