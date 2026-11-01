Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Авантюрное самоорганизованное комьюнити «Твоё Лучшее Лето» приглашает в экстремально захватывающее трёхдневное путешествие: Рейв на заброшке, песни у костра, фильмы ужасов с проектора, шашлык, фаер-шоу и жуткий квест. К такому нужно подготовиться: взять как минимум спальник и тёплые вещи, а ещё собрать, если не полный образ, то хотя бы одну хеллоуинскую деталь. Для участия важно не только пожертвовать 500+ рубасов на общие расходы, но и присоединиться к одной из бригад, что помогают с активностями и локацией. Для этого предлагается заполнить анкетку, также можно вступить в чатик участников вот здесь: https://t.me/+-vN7cmRvYPRmOGUy Секретная заброха Подмосковья, место встречи сообщит организатор.
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