ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Рейв на заброшке

Место встречи сообщит орагнизатор

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Авантюрное самоорганизованное комьюнити «Твоё Лучшее Лето» приглашает в экстремально захватывающее трёхдневное путешествие: Рейв на заброшке, песни у костра, фильмы ужасов с проектора, шашлык, фаер-шоу и жуткий квест. К такому нужно подготовиться: взять как минимум спальник и тёплые вещи, а ещё собрать, если не полный образ, то хотя бы одну хеллоуинскую деталь. Для участия важно не только пожертвовать 500+ рубасов на общие расходы, но и присоединиться к одной из бригад, что помогают с активностями и локацией. Для этого предлагается заполнить анкетку, также можно вступить в чатик участников вот здесь: https://t.me/+-vN7cmRvYPRmOGUy Секретная заброха Подмосковья, место встречи сообщит организатор.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йога рейв
Йога рейв

от 2200₽

Вечеринка 4.3
Вечеринка 4.3

от 2800₽

Бал Стиляг. Где мой 2008?
Бал Стиляг. Где мой 2008?

2000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Simple Symmetry Олнайт
Simple Symmetry Олнайт

от 2000₽

Ретрит с пробуждением (Plunge Retreat)
Ретрит с пробуждением (Plunge Retreat)
c
по

28000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи