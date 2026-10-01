Троице-Сергиева Лавра, поход 12 км, а в конце русская банька. Поход с русской баней — однозначно одно из приятнейших развлечений. Начнётся поход с Троице-Сергиевой Лавры, вдоль речки и снт-шных домиков дойдёшь до леса, пообедаешь и продышишься. Поход в ближайшем Подмосковье с уникальной баней — расслабление в парилке с мощной купелью. Можно пойти в однодневный маршрут, попариться в бане и вечером уехать домой. А можно остаться и переночевать в уникальной локации. Туда: Электричка от Ярославского вокзала в 9:06. Старт на платформе Сергиев Посад в 10:35. Также можно доехать на фирменном экспрессе в 9:20 Желающие могут приехать на машине, оставить её у бани или у платформы Семхоз. Обратно: Платформа Семхоз в 21:00. Точную информацию о времени, месте и экипировке ты найдёшь в описании мероприятия на сайте организатора по кнопке «Купить билет».