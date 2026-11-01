Что будет в походе? Мануфактура в Вербилках. Основана в 1754 году англичанином Францем Гарднером, создаёт шедевры фарфорового искусства. можно будет зайти в салон фарфора и полюбоваться продукцией завода своими глазами. Очевские карьеры и лес Пройдёшь самыми красивыми местами, послушаешь тишину и пение птиц. Созерцание и детокс. Очевские карьеры — места бывших торфоразработок, ныне затопленные. Сами карьеры глубокие, но в затопление попал также и ближайший лес и зоны рядом с карьерами, поэтому большая часть карьеров мелкая, поросшая тростником. Туда: Старт от платформы Орудьево в 10:30, электричка от Савеловского вокзала в 8:52. Обратно: Закончишь маршрут на станции Вербилки в районе 19 часов, и в районе 20-21 часа будешь в Москве. Точную информацию о времени, месте и экипировке ты найдёшь в описании мероприятия на сайте организатора по кнопке «Купить билет».