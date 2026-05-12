Завтрак в удовольствие
ул Большая Якиманка, дом 22 ТЦ «Гименей», 2 этаж
Начало:
Завершение:
7900₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Хочешь насладиться неторопливым и вкусным завтраком? Здесь тебе покажут, как приготовить идеальный! В меню: – несладкий датский блинчик; – оладьи «морковный торт»; – тост с авокадо, слабосолёной семгой и идеально сваренным яйцом; Обрати внимание, что запись на мастер-класс закрывается за 24 часа до старта.
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