Хочешь насладиться неторопливым и вкусным завтраком? Здесь тебе покажут, как приготовить идеальный! В меню: – несладкий датский блинчик; – оладьи «морковный торт»; – тост с авокадо, слабосолёной семгой и идеально сваренным яйцом; Обрати внимание, что запись на мастер-класс закрывается за 24 часа до старта.