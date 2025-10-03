Внимание: перенос концерта на 03.10.2025, 20:00. Что может покорить любую женщину, как не изысканный ужин при свечах под уютные звуки джаза и роскошный подарок от Тиффани... Ведь известно, что лучшие друзья девушек, это бриллианты. Ты узнаешь не только про украшения, но массу интересных фактов, связанных с фильмом «Завтрак у Tiffany», а именно: — историю создания модного дома «Tiffany»; — историю создания знаменитого чёрного платья, в котором героиня Одри Хепберн появлялась в фильме, и где оно сейчас; — кто из известных актрис того времени претендовал на роль героини фильма и почему выбор пал на Одри Хепберн; — почему именно «Tiffany» фигурирует в сюжете фильма, и на какие уступки пришлось пойти ювелирному дому ради съёмок фильма; — где и как снималась знаменитая сцена в начале фильма, где Одри Хепберн идёт в одиночестве по пустынным улицам и подходит к витрине магазина «Tiffany»; и многое другое. В программе концерта — мелодии из кинофильма «Завтрак у Тиффани» в авторской джазовой аранжировке от проекта Jazz du Soleil, а также другие джазовые стандарты 60-х годов на английском и русском языках.