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Завтрак-девичник

Tacobar, Пятницкая улица, 59/19с5

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Игры
Еда

Про событие

Соберёшься с другими девушками в уютном женском кругу и поработаешь с метафорическими картами. А ещё с тобой поделятся практикой на исполнение желаний. Многим в последнее время очень не хватает времени на обычное простое общение. На женской встрече тебя ждёт комфортная и экологичная атмосфера, где можно рассказать обо всём и тебя обязательно поддержат. Продолжительность: 2 часа. Количество мест ограничено столом. Для уточнения мест напиши организатору: @mariagvozdestoyanie или перейди по кнопке «Купить билет».

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