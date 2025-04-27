Соберёшься с другими девушками в уютном женском кругу и поработаешь с метафорическими картами. А ещё с тобой поделятся практикой на исполнение желаний. Многим в последнее время очень не хватает времени на обычное простое общение. На женской встрече тебя ждёт комфортная и экологичная атмосфера, где можно рассказать обо всём и тебя обязательно поддержат. Продолжительность: 2 часа. Количество мест ограничено столом. Для уточнения мест напиши организатору: @mariagvozdestoyanie или перейди по кнопке «Купить билет».