Новая форма, неизведанная земля, узнаваемая энергия. Экосистема Сигнал (Signal) создаёт новые мультиформатные фестивальные выходные. Точка входа — территория завода «Кристалл», индустриальный комплекс на берегу Яузы, объединяющий архитектурное наследие и актуальные культурные практики. Лайн-ап из 70+ артистов на 6 сценах, интегрированных в заводские конструкции. Арт-интервенции, медиаинсталляции, театрально-поэтические выступления, образовательный блок, детская программа и кэмпы креативных комьюнити.