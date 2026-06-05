Выбор редакции
Завод сигнала (Signal Factory)
Самокатная улица, 4с11
Начало:
Завершение:
от 5300₽ до 32400₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли
Вечеринки
Про событие
Новая форма, неизведанная земля, узнаваемая энергия. Экосистема Сигнал (Signal) создаёт новые мультиформатные фестивальные выходные. Точка входа — территория завода «Кристалл», индустриальный комплекс на берегу Яузы, объединяющий архитектурное наследие и актуальные культурные практики. Лайн-ап из 70+ артистов на 6 сценах, интегрированных в заводские конструкции. Арт-интервенции, медиаинсталляции, театрально-поэтические выступления, образовательный блок, детская программа и кэмпы креативных комьюнити.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи