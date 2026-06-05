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Завод сигнала (Signal Factory)

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

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Завершение:

от 5300₽ до 32400₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли
Вечеринки

Про событие

Новая форма, неизведанная земля, узнаваемая энергия. Экосистема Сигнал (Signal) создаёт новые мультиформатные фестивальные выходные. Точка входа — территория завода «Кристалл», индустриальный комплекс на берегу Яузы, объединяющий архитектурное наследие и актуальные культурные практики. Лайн-ап из 70+ артистов на 6 сценах, интегрированных в заводские конструкции. Арт-интервенции, медиаинсталляции, театрально-поэтические выступления, образовательный блок, детская программа и кэмпы креативных комьюнити.

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