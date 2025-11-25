Страшно-смешная, беззастенчиво зрелищная и вызывающе ироничная, лёгкая и мудрая, смешная и трогательная. Здесь множество трюков и спецэффектов, здесь самозабвенно танцуют и вдохновенно поют. И очень несерьёзно говорят о самом серьёзном, пытаясь найти ответы на извечные вопросы бытия. Вдохновившись известными и даже хрестоматийными образами, создатели спектакля придумали новых героев для своей истории. Сначала был Чарльз Сэмуэль Аддамс – автор знаменитой «Семейки Аддамсов». Именно он стал прототипом главного героя. А ещё был немой кинематограф, детективы сэра Альфреда Хичкока, истории в стиле арт-нуар, готические фантазии Тима Бёртона, сказка о Белоснежке и история о Ромео и Джульетте. «Этот мир сумел бы вполне обойтись без нас. Но кто-то же нас поместил сюда и сейчас… Зачем кто-то нас поместил сюда и сейчас?..»