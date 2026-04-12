Выбор редакции
Запрещённые и неприемлемые: кино СНГ 90-х и 2010-х
Большой Николопесковский переулок, 13
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Самый скандальный и мемный пласт постсоветского кино. Будешь смотреть на фильмы, которые вызывали массовые споры и становились поводом для общественных дискуссий. Никакого снобизма. Это кино про армию, водку, школу, ментов, бабушек и переломные эпохи. В программе — небольшие фрагменты и анализ. Разберёшь режиссёров, поймёшь, почему эти фильмы вызывали такие бурные реакции, как на них смотрели в разные годы и как работает цензура в искусстве. И главное — о чём эти фильмы говорят, когда перестают эпатировать. Формат: лекция + открытый разбор. Можно спорить, не соглашаться, ржать и задавать вопросы. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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