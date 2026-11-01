Рафаэль. Идеал красоты эпохи Возрождения
Берсеневский пер., 2, стр. 1
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700₽
Возраст 16+
Про событие
Он умер молодым, но успел стать «божественным» при жизни. Именно Рафаэль Санти стал тем художником, в чьих полотнах Высокое Возрождение достигло своей наивысшей точки. В его образах Мадонн, античных богов и философов нашла свое завершение мечта всего Итальянского Ренессанса об идеале. Рафаэль сумел соединить пластическое совершенство античности с одухотворенностью христианства, создав канон красоты, который не потерял актуальности и в XXI веке. Лекцию читает: Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ.
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