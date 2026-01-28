Возраст 18+
Стендап
Про событие
Во имя твоего веселья (и их гонораров). Съёмки Comedy Club в «Барвиха Luxury Village». Тебя ждут шутки, смех, юмор, стендапы, новые номера, хахайка, Харламов и все резиденты. Приходи смотреть, слушать, восхищаться! Сбор гостей за 1 час до начала мероприятия.
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