Во имя твоего веселья (и их гонораров) — cъёмки Comedy Club в «Барвиха Luxury Village». Тебя ждут шутки, смех, юмор, стендапы, новые номера, хахайка, Харламов и все резиденты. Приходи смотреть, слушать, восхищаться! Сбор гостей за 1 час до начала мероприятия.