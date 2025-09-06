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Запись ТВ-программы Comedy Club | 17:00

Барвиха Luxury Village, Рублево-Успенское ш., 114

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Завершение:

от 10000₽ до 50000₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты
Вечеринки

Про событие

Во имя твоего веселья (и их гонораров) — cъёмки Comedy Club в «Барвиха Luxury Village». Тебя ждут шутки, смех, юмор, стендапы, новые номера, хахайка, Харламов и все резиденты. Приходи смотреть, слушать, восхищаться! Сбор гостей за 1 час до начала мероприятия.

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