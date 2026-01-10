Популярное юмористическое шоу и подкаст об аниме, манге и поп-культуре, которые ведут стендап-комики. Ведущие и приглашённые гости разбирают известные аниме-тайтлы, делятся личными впечатлениями и шутят на гик-темы. Ведущие: Чермен Качмазов, Заур Дзукаев, Лейла Янгпичи