Подполковник Фрэнк Слэйд — человек с непробиваемой бронёй: резкий, бескомпромиссный, привыкший держать дистанцию и диктовать правила. Чарли — юноша, которому поручили присматривать за ним на выходных. Их совместный путь про соединение двух разных миров, где каждый учит другого чему-то по-настоящему важному. Их связь строится на уважении к личным границам и опыту — и в этом её особая ценность. После просмотра обсудят: • Как жёсткие личные границы могут быть не проявлением отчуждения, а формой заботы о себе и о другом — и где проходит грань между защитой и изоляцией; • Почему наставничество и поддержка часто выглядят сурово: как распознать за требовательностью искреннее участие и не обесценивать такой тип заботы; • Что помогает сохранять достоинство в кризисе: как опора на собственные ценности и признание чужой уязвимости становятся основой для доверия, даже если слова звучат резко. Встречу проведёт опытный социальный психолог, эксперт в межличностных отношениях и создательница социально-психологического проекта Межличка — Волкова Елизавета. Стоимость делится на несколько частей: 1. 500р. — билет, оплачивается организатору при записи. В него входят полноценный кинопросмотр и далее обсуждение фильма совместно с психологом; 2. тариф пространства «Тёплое место» оплачивается в день посещения (350р./час). В него входят безлимитные напитки и угощения.