Первая в Москве персональная экспозиция, посвящённая работам Занини де Занине Калдаса — одного из главных наследников бразильского модернизма и новатора в сфере устойчивого дизайна XXI века. Занини де Занине — сын известного архитектора-модерниста Жозе Занине Калдаса, одного из пионеров sustainable-дизайна и работы со вторичными материалами. Калдас обратился к теме исчерпаемости природных ресурсов задолго до глобального обострения эко-повестки и отразил ее в своих произведениях. Занини де Занине смог переосмыслить опыт знаменитого родителя и занять своё собственное место в мире дизайна. В своей деятельности он совмещает модернистское видение с традиционными техниками, а также следует принципам Калдаса-старшего, используя восстановленную древесину — в том числе от домов, подлежащих сносу, и построек отца. Многие работы Занини де Занине представляют собой монолитные скульптуры из дерева с чертами функциональных объектов предметного дизайна: кресел, столов, стульев. В рамках выставки в камерном пространстве от клубного дома DUO появятся коллекционный дизайн, мебель и искусство от ателье Zanini. Особое внимание уделено макетам, эскизам и чертежам бразильского мастера — рабочим материалам, которые документируют процесс создания уникальных объектов. Экспозиция наглядно покажет, как идея после первых набросков трансформируется в конечный результат. Выставка боткрыта для посетителей по средам, четвергам и субботам — по предварительной записи.