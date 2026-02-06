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Заморозки

Невротик
Яузская улица, 5

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Завершение:

от 600₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Концерт, в котором примут участие представители московской электронной сцены, экспериментирующие на стыке дроун-амбиента, свободной импровизации, нойза, «конкретной музыки» и spoken word. В этот вечер любителям альтернативной электроники будет представлен необычный инструментарий: DIY синтезаторы от разных производителей, уникальные звуковые объекты, магнитная пленка, винтажная аппаратура и многое другое. Посетители концерта смогут напрямую пообщаться с музыкантами, задать вопросы, подискутировать, а также приобрести редкие аудио-релизы в виде кассет, компакт-дисков и винила: — технический пруд — gonaitei — loochnapovorote — alexei borisov and meta chaos билеты онлайн: 600 на входе: 800

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