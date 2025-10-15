Современный ритм настолько стремителен, что мы почти утратили способность замечать её истинную красоту жизни. Погружённые в цифровые технологии, ежеминутно сталкиваясь с потоками информации, мы теряем контакт с настоящим моментом. Наши мысли заняты прошлым или будущим, рабочими делами или семейными заботами, а драгоценные мгновения настоящего проходят незамеченными, словно фоновый шум. Но настоящая магия открывается именно там, где мы позволяем себе остановить бег времени хотя бы на миг. В этот короткий промежуток сознание перестраивается, и перед нами раскрывается удивительная картина окружающего мира. Она полна деталей, красок и форм, которые раньше оставались вне нашего поля зрения. Именно замедление и перенос фокуса внимания позволяет осознать, что красота повсюду вокруг нас: в случайных солнечных бликах на стенах зданий, в красках осенних листьев под ногами, в изящных изгибах обычной кофейной чашечки и даже в геометрии рекламных щитов и городских фасадов. Именно этому открытию посвящена выставка «Замедление». Название подчёркивает важность осознанного замедления темпов нашей повседневной жизни, необходимость обратить внимание на мелочи, составляющие гармонию каждого отдельного момента. Использование мозаики как основного художественного средства символично. Эта художественная практика включает в себя медленный процесс создания работ, тактильные ощущения и физическую природу искусства. Это своего рода философия созидания, противопоставленная скоростям современной эпохи. Время работы: Вт — Вс: 12:00 — 00:00 Пт — Сб: 12:00 — 02:00