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Закрытый показ «Дети перемен»

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Онлайн-кинотеатр START проведёт предпремьерный показ первой серии второго сезона «Дети перемен» эксклюзивно в Yauza Place. «Дети перемен. Новый сезон» — продолжение криминальной драмы режиссёров Сергея Тарамаева и Любови Львовой. Действие разворачивается на фоне противоречивых 90-х, разрушивших большую семью Флоры. Бывший водитель троллейбуса, теперь она — главарь группировки, контролирующей успешный и, естественно, незаконный бизнес. В программе вечера: — продолжение нашумевшей семейной саги от творческого дуэта Тарамаев-Львова на большом экране за день до официальной премьеры — welcome drink, коктейль «Дети перемен», разработанный Yauza Place специально для гостей кинопоказа Сбор гостей — в 20:30 Начало показа — в 21:00

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