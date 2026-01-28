Онлайн-кинотеатр START проведёт предпремьерный показ первой серии второго сезона «Дети перемен» эксклюзивно в Yauza Place. «Дети перемен. Новый сезон» — продолжение криминальной драмы режиссёров Сергея Тарамаева и Любови Львовой. Действие разворачивается на фоне противоречивых 90-х, разрушивших большую семью Флоры. Бывший водитель троллейбуса, теперь она — главарь группировки, контролирующей успешный и, естественно, незаконный бизнес. В программе вечера: — продолжение нашумевшей семейной саги от творческого дуэта Тарамаев-Львова на большом экране за день до официальной премьеры — welcome drink, коктейль «Дети перемен», разработанный Yauza Place специально для гостей кинопоказа Сбор гостей — в 20:30 Начало показа — в 21:00