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Завершение прекрасного проекта — вечеринкой. Она будет на достойном уровне, как и всё остальное. Диджеи: Аракелова Баташова Клото STEFAN DOGFATHER Furfur ТАЯ исида End of da Game Signs of Spring Черные Бояре Stropharia По кнопке «Купить билет» можно приобрести билет и поддержать организатора донатом.
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