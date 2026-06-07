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Закатный сплав на сапах

Sup Academia, Лётная улица, 99Ас6

Начало:

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2500₽
Возраст 18+

Про событие

Встретишь самое красивое время суток на воде. Стартуют с Тушинской базы Академии и уходят в тёплые затоны встречать закат. Сплав сопровождает сертифицированный инструктор, который поможет в освоении сапборда, уделит внимание каждому участнику, поможет встать и поставит технику гребли. В стоимость аренды входит: – сап – весло 1 лопасть – спасательный жилет – страховочный шнур – плавник – гермочехол для телефона

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