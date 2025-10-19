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Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?

Центр драматургии и режиссуры. Сокол
пр. Ленинградский, д. 71, корп. Г

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

1935 год. Америка времён Великой Депрессии. Мировой экономический кризис поверг людей в критически тяжёлые обстоятельства, поэтому одним из видов заработка стали танцевальные марафоны. Эти соревнования были настоящими испытаниями на выносливость, они могли длиться не только несколько дней, но и несколько недель. В борьбе за денежный приз смелые участники жертвовали своим здоровьем, а порой и жизнью, на потребу публике. Марафоны стали предшественниками жанра реалити, ведь они стирали границу между игрой и реальностью. Яркий образ человеческой жизни как беспрерывного шоу сегодня ещё более актуален. Спектакль Екатерины Кисловой и Владимира Панкова – синтез хореографического и драматического театра, в котором язык contemporary dance освоят актёры ЦДР. Музыка от артистов студии SounDrama и ЦДР станет самостоятельным участником действия, раскрывающим глубинный, выходящий за рамки исключительно социальных проблем, смысл истории.

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