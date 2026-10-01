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Зачем существует любовь?

Quercus
Ивановская улица, 16А

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+

Про событие

Людям свойственно любить. Даже не имея точного определения, узнаёшь любовь, когда сталкиваешься с ней. Владимир Соловьёв предлагает поставить вопрос иначе: не что такое любовь, а зачем она нужна человеку? Для него любовь — не просто сильное чувство, а опыт, который заставляет тебя признать в другом человеке ту же безусловную ценность, которую ты привык видеть только в себе. Иными словами, любовь способна перенести центр жизни из себя — в другого. На ридинге обратишься к циклу статей Владимира Соловьёва «Смысл любви» (1892–1894) и попробуешь разобраться, почему философ связывает любовь с преодолением эгоизма и сохранением человеческой индивидуальности. Почему, отдавая часть себя другому, человек не теряет себя, а напротив — становится больше собой? И что открывается в любви такого, без чего человеческая жизнь оказывается неполной? Избранные фрагменты «Смысла любви» будут отправлены участникам заранее, чтобы их можно было прочитать до встречи. На ридинге ещё раз вчитаешься в статьи вместе, разберёшь ключевые идеи Соловьёва и обсудишь вопросы, которые ставит его текст. Модератор встречи — Александр Ветушинский, философ, автор курсов по философской методологии и трёх книг, ранее — научный сотрудник философского факультета МГУ. 19:00 — сбор гостей, 19:30 — начало мероприятия

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