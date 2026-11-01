Музыкально-развлекательное шоу с атмосферой любимых конкурсов, где можно не стесняться, не бояться ошибок и просто получать удовольствие. Весь вечер песни, танцы, хиты разных поколений и зарядка энергией. Что ждёт гостей: • Угадай мелодию. Проверишь музыкальную память и скорость реакции: кто быстрее узнает хит всех времён с первых нот или бита и назовёт исполнителя? • Покажи мелодию. Включай артистизм и пластику — передай настроение песни движениями, без слов или с минимумом подсказок. • Допой мелодию. Песни всем залом в унисон и проверка, сможешь ли ты продолжить знакомые строчки, когда музыка внезапно замолчит. • Музыкальное бинго. Игровой азарт для тех, кто любит наблюдать и испытывать удачу: заполняй карточки по ходу вечера и жди заветного совпадения. В программе есть место импровизации, неожиданным заданиям и приятным сюрпризам. Главная цель — подарить каждому свою минуту славы. Неважно, умеешь ли ты петь и танцевать или просто пришёл отвлечься от рутины и посмеяться — здесь найдётся место каждому. Бронь столов по тел.