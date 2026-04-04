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[билеты проданы] За закрытыми дверями

Театр на Юго-Западе
пр. Вернадского, 125

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 2000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

В тёмной комнате трое. Один мужчина. Две женщины. Кто они? Жозеф Гарсен — писатель, пацифист. Инес Серано — почтовая служащая. Эстель Риго — холеная аристократка. Что их связывает?! Как они оказались в этой таинственной комнате? И почему единственная дверь заперта? Решая как поступить, герои пьесы выбирают быть таким или другим всему миру, и себя в нем. Лабиринт из человеческих умопостроений приправленный сильнейшими эмоциями. На буйстве чувств построен спектакль. Его открытая эмоциональность всплесками энергии передаётся в зал и держит его в напряжении до самого финала. Продолжительность: 1 час и 15 минут.

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