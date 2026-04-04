В тёмной комнате трое. Один мужчина. Две женщины. Кто они? Жозеф Гарсен — писатель, пацифист. Инес Серано — почтовая служащая. Эстель Риго — холеная аристократка. Что их связывает?! Как они оказались в этой таинственной комнате? И почему единственная дверь заперта? Решая как поступить, герои пьесы выбирают быть таким или другим всему миру, и себя в нем. Лабиринт из человеческих умопостроений приправленный сильнейшими эмоциями. На буйстве чувств построен спектакль. Его открытая эмоциональность всплесками энергии передаётся в зал и держит его в напряжении до самого финала. Продолжительность: 1 час и 15 минут.