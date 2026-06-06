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За закрытыми дверями

Театр на Юго-Западе
пр. Вернадского, 125

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 2000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль построен на страсти и отчаянии. Лабиринт из человеческих умопостроений приправлен сильнейшими эмоциями. В темной комнате трое. Один мужчина. Две женщины. Кто они?! Жозеф Гарсен — писатель, пацифист. Инес Серано — почтовая служащая. Эстель Риго — холеная аристократка. Что их связывает?! Как они оказались в этой таинственной комнате?! И почему единственная дверь заперта?!

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