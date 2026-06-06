За закрытыми дверями
пр. Вернадского, 125
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 2000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Про событие
Спектакль построен на страсти и отчаянии. Лабиринт из человеческих умопостроений приправлен сильнейшими эмоциями. В темной комнате трое. Один мужчина. Две женщины. Кто они?! Жозеф Гарсен — писатель, пацифист. Инес Серано — почтовая служащая. Эстель Риго — холеная аристократка. Что их связывает?! Как они оказались в этой таинственной комнате?! И почему единственная дверь заперта?!
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи