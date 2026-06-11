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Йогатерапия + звуковая медитация в гамаках

Йога Платформа
Спартаковский пер. дом 2 стр.1 подъезд 6, этаж 2

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+

Про событие

На 2 часа выключишь внешний шум и запустишь внутреннее восстановление с помощью йогатерапии в гамаках и целительных звуков. 1. Польза перевернутых положений (антигравитация): В отличие от обычного зала, в гамаке ты мягко вытягиваешь позвоночник без компрессии. Перевернутые асаны стимулируют гипофиз и гипоталамус — главные железы, отвечающие за гормональный фон, молодость, обмен веществ и стрессоустойчивость. 2. Здоровье спины Уберёшь зажимы в шейно-воротниковой зоне (от телефона и компьютера), раскроешь грудной отдел (сутулость уходит) и снимается компрессия с поясницы. Ты почувствуешь, как позвонки встают на место, уходит прострел и мышечный «панцирь». 3. Работа с энергией и телом: С помощью мягких терапевтических движений уберёшь энергетические и телесные блоки (там, где болит — там застой). Освобождается тело, чтобы энергия (прана) начала течь свободно, без препятствий — это даёт легкость при ходьбе и ясность в мыслях. А после — магия звука: Ты останешься в удобном гамаке и растворишься в звуковой медитации. Поющие чаши, бубен, гонг, и современные инструменты создают вибрации, которые проходят сквозь вас, обнуляя голову и «перепрошивая» нервную систему на релаксацию. Важно: Это безопасно и подходит для всех. Неважно, занимался ли ты йогой раньше. Тело само вспомнит, как правильно расслабляться. Ограничений по здоровью почти нет — здесь адаптируют практику под тебя Ведущая: Яна Танас С собой: удобная одежда

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