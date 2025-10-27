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Йога-weekend «Autumn Calm»

Йога-дом в Завидово

Начало:

Завершение:

27000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Ретрит, который поможет погрузить тебя в атмосферу спокойствия и наслаждения осенью. Будут практики, которые помогут восстановить баланс и зарядиться новой энергией. Каждый момент ретрита будет наполнен красотой и уютом, создавая идеальное пространство для самопознания и отдыха. В стоимость включены: программа выезда, проживание, трёхразовое вегетарианское питание. Преподаватель: Крецул Алёна — сертифицированный преподаватель хатха-йоги и медитации, организатор концептуальных мероприятий и ретритов. Для закрепления места в группе необходимо внести предоплату в размере 5000 руб. (или 100% единоразово). Записаться на ретрит можно в ТГ по кнопке «Купить билет»

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