Ретрит, который поможет погрузить тебя в атмосферу спокойствия и наслаждения осенью. Будут практики, которые помогут восстановить баланс и зарядиться новой энергией. Каждый момент ретрита будет наполнен красотой и уютом, создавая идеальное пространство для самопознания и отдыха. В стоимость включены: программа выезда, проживание, трёхразовое вегетарианское питание. Преподаватель: Крецул Алёна — сертифицированный преподаватель хатха-йоги и медитации, организатор концептуальных мероприятий и ретритов. Для закрепления места в группе необходимо внести предоплату в размере 5000 руб. (или 100% единоразово). Записаться на ретрит можно в ТГ по кнопке «Купить билет»