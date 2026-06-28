Триптих «Йога в живых полотнах Рериха» — это цикл из трёх занятий, объединённых одной идеей: практика йоги в пространстве мультимедийной выставки, где картины художника становятся частью опыта и усиливают внутреннее проживание через движение и внимание к телу. Практика «Жемчуг исканий» Восточная традиция представляет эволюцию человека в виде жемчужного ожерелья, каждая бусина которого есть одно из его жизненных проявлений. Человек, преодолевая жизненные испытания, обретает новые качества, и сущность его постепенно становится сияющей, как переливчатый блеск перламутра. Само название заключает в себе идею великого, вечного поиска, глубоких философских и бытийных размышлений. Второе мероприятие из Триптиха «Йога в полотнах Рериха» вдохновлено образом жемчуга — символа внутренней красоты, рождающейся в глубине. Тебя ждёт комплексная практика Хатха-йоги под медитативные звуки хэндпана, где каждый вдох — волна, а каждая асана — шаг к открытию собственной жемчужины мудрости. Через плавные виньясы будешь имитировать движение волн, погружаясь всё глубже в себя. Будешь работать с балансами, как с символом устойчивости на пути исканий, используют скручивания и прогибы, чтобы «вскрыть раковину» привычных шаблонов и сосредоточимся на дыхании, как на нити, на которую нанизываются жемчужины осознанных моментов. В завершении практики тебя ждёт шавасана — время полного принятия и осознания своей внутренней ценности. Позволь себе стать исследователем собственной глубины, ведь главное сокровище стоит искать не вовне, а внутри себя. С собой необходимо взять коврик, воду и удобную одежду для практики.