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Йога смеха

Дербеневская улица, 14к3

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Что такое йога смеха? Нет, это не стояние в асанах, пока тебя кто-то щекочет. Йога смеха — это игровая дыхательная практика. Через смех участники попробуют воздействовать на глубокое диафрагмальное дыхание. Смех убирает накопленное эмоциональное и умственное напряжение, приятно расслабляет, словно протирает внутренние стекла от грязного налёта. Да, йога смеха — экстремальная практика. Выводит за рамки общепринятых норм поведения, даёт возможность проявлять свои сильные эмоции, учит быть громким. Проведёт занятие тренер по йоге смеха, телесно-ориентированный практик, психолог-консультант — Екатерина Ширяева. Она занимается йогой смеха с 2017 года, проводит вживую и онлайн, есть авторские курсы. Запись обязательна.

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