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Йога с закрытыми глазами

Yoga Space Никитская
Вознесенский переулок, 9с1

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 16+

Про событие

Этот класс предназначен для того, чтобы помочь тебе отключиться от внешнего мира и сосредоточиться на своих внутренних ощущениях, движениях и дыхании. Ты сможешь погрузиться в состояние внутреннего спокойствия и самопознания. Занятие начнётся с медитации, где создадут пространство для ощущения своего тела. Во время практики асаны ты будешь выполнять с полностью закрытыми глазами, не ориентируясь на окружающих, а полагаясь только на свои чувства. В течение занятия специальные дыхательные упражнения помогут установить связь между умом и телом, повысить концентрацию и достичь глубокого расслабления. Завершишь практику мягкой шавасаной под завораживающие звуки поющей чаши — наслаждаясь ощущением гармонии и покоя. Ты откроешь глаза только тогда, когда будете готовы вернуться к реальности, ощущая обновление и внутренний баланс. Для максимального погружения в практику рекомендуется подготовить маску для сна (повязку на глаза). Ирина Нехочина — специалист по адаптивной физической культуре и реабилитации. Для Иры йога — это способ остаться наедине с собой, лучше слышать своё тело и находить опору внутри себя даже в самом быстром ритме жизни.

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