Практика йога-нидры для снятия усталости и беспокойства под целительные звуки поющих гималайских чаш, которые называют поющими полусферами. Йога-нидра — это практика расслабления и работы с подсознанием. Слово «нидра» с санскрита переводится, как сон. И получается, что йога-нидра — это йога сна. Практикуя йога-нидру, ты погрузишься в пограничное состояние между сном и бодрствованием, в котором и происходит работа с подсознанием. Ты будешь лежать в шавасане (позе расслабления) с закрытыми глазами, и вся активность будет сведена к способности слышать. Ведущий: Макс — сертифицированный преподаватель йоги и мастер звуковой терапии с поющими гималайскими чашами. Бронь через WhatsApp: +7 916 629-43-14