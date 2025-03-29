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Йога-нидра «Музыка сфер»

3-я Парковая улица, 33

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 16+

Про событие

Практика йога-нидры для снятия усталости и беспокойства под целительные звуки поющих гималайских чаш, которые называют поющими полусферами. Йога-нидра — это практика расслабления и работы с подсознанием. Слово «нидра» с санскрита переводится, как сон. И получается, что йога-нидра — это йога сна. Практикуя йога-нидру, ты погрузишься в пограничное состояние между сном и бодрствованием, в котором и происходит работа с подсознанием. Ты будешь лежать в шавасане (позе расслабления) с закрытыми глазами, и вся активность будет сведена к способности слышать. Ведущий: Макс — сертифицированный преподаватель йоги и мастер звуковой терапии с поющими гималайскими чашами. Бронь через WhatsApp: +7 916 629-43-14

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