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Йога на воде

Причал «Лужники-Северный»

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+

Про событие

Два часа на воде, чтобы выдохнуть. Ты плывёшь по Москве-реке, город медленно проходит мимо, а ты — на палубе, на коврике, под открытым небом. Программа: 14:45 – 15:45 Практикуешься с Павлом Скачевым — чтобы размяться, отпустить лишнее и почувствовать, до чего хороша жизнь, когда никуда не торопишься. Практиковать на воде — отдельное удовольствие: вокруг простор, под тобой течение, и кажется, что дышится по–другому. 15:45 – 16:45 Обедаешь и пьёшь вкусные напитки на палубе. Вид на реку, неспешные разговоры и, конечно, кадры, которые захочется сохранить. *Еда и напитки не включены в стоимость круиза. Практику адаптируют под палубу: без резких балансов и сложных переходов, с акцентом на устойчивость, дыхание и спокойное углубление в асаны. Подойдёт всем — от новичков до опытных.

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