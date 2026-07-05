Регулярные практики на крыше под открытом небом. Занятия на свежем воздухе — отличный способ разнообразить свой тренировочный процесс, получить заряд положительных эмоций и пользу для организма. 05.07 Силовой класс Хатха-йоги от Маргариты Маршук. На силовом классе хатха-йоги погрузишься в йогу и в её силовой аспект: будешь укреплять все мышцы тела, используя статику и динамику. Пройдёшься по всем степеням подвижности всех суставов, укрепишь их и все мышцы тела. Класс подходит для любого уровня Йога на крыше проходит на Хлебозаводе в строении №26 (рядом студия RowRug) далее по ступенькам на 3й этаж выход на крышу. Регистрация обязательна, не забудь свой коврик.